Советник Порошенко оценил затраты на восстановление Донбасса

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В случае перехода Донбасса под контроль Украины восстановление региона потребует больших затрат, заявил изданию "Обозреватель" экономист, советник Петра Порошенко Александр Пасхавер.

"Я думаю, что если бы так случилось и Донбасс оказался в наших руках, и при этом граница была бы закрыта, то вряд ли бы Украина напрямую стала заниматься восстановлением Донбасса", — признал он.

По его словам, восстанавливать там необходимо не только инфраструктуру и предприятия, но и "весь социальный спектр жизни людей". На это потребуется много времени и средств — намного больше озвученных Киевом 50 миллиардов долларов, считает Пасхавер.

"Думаю, что если я назову десять лет, то это будет очень мало", — подчеркнул советник украинского президента.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.