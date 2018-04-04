СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко госпитализировали, сообщил РИА Новости адвокат членов экипажа Дмитрий Щербина.

"Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу", — сказал он.

По словам адвоката, Горбенко находится в больнице имени Лучанского в Херсоне. При этом судебное заседание по избранию ему меры пресечения запланировано на четверг.

Арест "Норда"

На прошлой неделе в Азовском море украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" с десятью членами экипажа. У всех моряков российские паспорта.

Судно отконвоировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

К морякам не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитана судна доставили в управление СБУ в Херсоне. В Киеве заявили, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна. Российский МИД назвал действия Киева возмутительными и потребовал освободить моряков.