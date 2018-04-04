Украинский замминистра заявил о "трехсотлетней" войне с Россией

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет.

В интервью каналу "112 Украина" Грымчак высказал мнение о том, что Россия пытается "дестабилизировать обстановку" на территории Украины. По словам замминистра, "попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом" будут продолжены по всей стране "без исключений".

При этом Грымчак заявил, что противостояние между государствами продолжится и после завершения конфликта на востоке Украины.

"Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет", — заметил чиновник.

Ранее Грымчак призывал усилить санкционное давление на Россию для урегулирования ситуации в Донбассе и "возвращения" Крыма. По словам украинского замминистра, Москва "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику".