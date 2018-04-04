В ОЗХО не поддержали инициативу России, Ирана и Китая по делу Скрипаля

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. 4 апреля 2018 года

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. 4 апреля 2018 года

ГААГА, 4 апр — РИА Новости. Исполнительный совет ОЗХО отклонил совместное предложение Москвы, Пекина и Тегерана о новом расследовании "дела Скрипаля". Об этом сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам специального заседания.

Он пояснил, что для принятия инициативы необходимо, чтобы за нее проголосовали две трети стран — членов исполнительного совета.

Ранее Шульгин рассказал, что в совместном проекте говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о "прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России".

"И второй важный момент, мы призывали исполсовет поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы", — сказал постпред.

Ранее сообщалось, что 14 представителей исполнительного совета поддержали позицию Москвы по урегулированию вопросов, связанных с "делом Скрипаля", в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

В среду в Гааге состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, ее темой стал инцидент в Солсбери. С предложением созыва экстренной встречи выступила Россия. Заседание проходило в закрытом режиме.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом, и обвинила в случившемся Россию.

Во вторник эксперты химической лаборатории Портон-Даун, расположенной рядом с Солсбери, сообщили, что не смогли определить место изготовления токсина, который использовали при покушении на двойного агента.

"Мы не установили конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло", — пояснили ученые.

В британском МИД, в свою очередь, заявили, что вывод о причастности России к инциденту был сделан в том числе на основании собственных оценок информации и напрямую не связан с мнением экспертов.