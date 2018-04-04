В Сети появилось видео с борта задержанного судна "Норд"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Адвокат матросов "Норда" Дмитрий Щербина показал видео, снятое на борту рыболовецкого судна. Ролик опубликовал телеканал RT.
Автор видео отметил, что судно может находиться в автономном плавании лишь три дня. Условия жизни экипажа все время ухудшаются, люди вынуждены находиться в тесных и плохо освещенных помещениях.
Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа. Судно отконвоировали в порт Бердянска.
Морякам запретили покидать борт. К ним не пускают российского консула и отказывают в медицинской помощи. На "Норд" наложили арест.
Судовладелец заявил, что "Норд" задержан незаконно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне судна.