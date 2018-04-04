В Интернете продают "Чайку", на которой ездил Леонид Брежнев

ТАШКЕНТ, 4 апр – РИА Новости. На сайте объявлений "Юла" появилось сообщение о продаже ГАЗ-13 "Чайка" образца 1980 года.

Продавец машины утверждает, что лимузин входил в посольский гараж, а в 1982 году во время своего визита в Узбекскую ССР на нем передвигался генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, сообщает Sputnik Узбекистан. Цена автомобиля — 30 миллионов рублей.

Сообщается, что "Чайка" за все время успела сменить двух владельцев и проехать две тысячи километров. Сохранился и оригинальный двигатель — 5,53-литровая V-образная "восьмерка" мощностью 195 лошадиных сил, совмещенная с трехступенчатой гидромеханической коробкой передач. Лимузин способен разгоняться до "сотни" за 20 секунд, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Оснащение "Чайки" соответствует статусу машины и нехарактерно для других отечественных автомобилей того периода. Так, лимузин укомплектован электростеклоподъемниками, системой отопления, противотуманными фарами, тонированными стеклами и креслами, отделанными кожей.

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