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Сессия ОЗХО не сблизила Россию и Британию по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (972)
19:5904.04.2018
(обновлено: 20:05 04.04.2018)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В среду в Гааге прошла внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванная по инициативе Москвы.

Она показала, что Россия и Великобритания по-прежнему очень по-разному смотрят на расследование инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери: Москва и Лондон лишь в очередной раз обменялись критикой. Ближе к установлению истины стороны, судя по всему, не стали.

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
США уверены, что примененное против Скрипаля вещество разработано Россией

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, посвященную отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предложила Россия, которая, как сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин, представит на ней "ясное предложение".

Ранее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Вопрос-ответ

За несколько дней до спецсессии Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов. В частности, РФ интересует, как именно эксперты организации отбирали пробы отравляющего вещества и в каких лабораториях их изучат. Кроме того, российский МИД требует пояснить, направляла ли Великобритания в ОЗХО какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, и поделится ли международная организация этими данными, в том числе с РФ.

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

Как стало известно в среду утром, Россия получила от ОЗХО ответы на присланные ею на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", — рассказали РИА Новости в постпредстве РФ при ОЗХО.

Британская критика

В среду также стало известно, что постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на спецзаседании ОЗХО присутствовать не будет, его заменил заместитель Джон Фогго.

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
"Новичок", да не "ОК", или Обратная химическая реакция Лондона

Кроме этого, делегация Великобритании при ОЗХО обрушилась с критикой на российские предложения по совместному расследованию инцидента в Солсбери.

"Предложение России провести совместное британо-российское расследование инцидента в Солсбери странное. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", — говорится в сообщении делегации в Twitter.

Позднее заместитель постпреда Британии при ОЗХО Джон Фогго заявил, что Лондон не согласится на совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери. Он также обвинил Москву в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.

Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед РФ два вопроса: как Россия разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия. По словам и.о. постпреда, Россия не ответила ни на один вопрос, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося.

Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Архивное фото
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Россия обвинила Британию в избегании контактов по "делу Скрипаля" в ОЗХО

Он также предположил политический умысел со стороны России в том, что она настаивает на проведении внеочередной сессии исполнительного комитета ОЗХО именно в среду, в день годовщины химатаки в сирийском Хан-Шейхуне.

Кроме этого, Евросоюз также отказался поддержать проект заявления по итогам состоявшегося в Гааге специального заседания Организации по запрещению химического оружия по инциденту в Солсбери, сославшись на отсутствие ответов со стороны РФ.

"Евросоюз не принимает предложенный проект решения", — говорится в документе, зачитанном представителем болгарского председательства в ЕС.

ЕС также выразил полное доверие расследованию Британии по делу Скрипаля и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО в соответствии с правилами.

Реакция Москвы

Как сообщило в свою очередь постоянное представительство РФ при ОЗХО, призыв к урегулированию вопросов, связанных с инцидентом в Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия поддержали 14 стран-членов организации.

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
Британия отказалась расследовать инцидент в Солсбери вместе с Россией

Кроме этого в заявлении российского делегации на заседании исполнительного совета ОЗХО было сказано, что Россия обвинила Великобританию в избегании взаимодействия с Москвой в любой форме по расследуемому делу.

"Британская сторона продолжает избегать взаимодействия с нами в любой форме. И при этом в пропагандистских целях в публичном пространстве постоянно от нас чего-то требует", — заявила российская делегация.

В заявлении также сказано, что РФ требует от Великобритании конкретных доказательств причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В тексте говорится, что Россия считает, что в отношении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании были совершены действия, напоминающие террористический акт.

Российская делегация добавила, что Россия признает расследование по делу Скрипалей, если оно будет основано на неопровержимых фактах и при участии в нем Москвы.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
В провокации с "делом Скрипалей" замешаны США, заявил Нарышкин

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва готова к сотрудничеству с Великобританией по делу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО.

При этом она подчеркнула, что британские правоохранительные органы не занимаются профессиональным расследованием "дела Скрипаля", не хотят сотрудничества по следствию с российской стороной. Захарова также сказала, что дело об отравлении в Солсбери— заранее спланированная провокация западных стран.

Ответ ОЗХО по расследованию

Как заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу, Организация по запрещению химического оружия получит результаты анализа проб отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери, в начале следующей недели.

Он также раскрыл детали анализа отравляющего вещества, применённого в британском Солсбери.

Узюмджу рассказал, что экспертами Организации были взяты пробы с мест в городе, которые посещали пострадавшие, а также биометрические пробы Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского, который также подвергся действию отравляющего вещества. Пробы были разделены на части и отправлены в четыре специализированные лаборатории.

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