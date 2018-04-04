Сессия ОЗХО не сблизила Россию и Британию по "делу Скрипаля"

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В среду в Гааге прошла внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванная по инициативе Москвы.

Она показала, что Россия и Великобритания по-прежнему очень по-разному смотрят на расследование инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери: Москва и Лондон лишь в очередной раз обменялись критикой. Ближе к установлению истины стороны, судя по всему, не стали.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, посвященную отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предложила Россия, которая, как сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин, представит на ней "ясное предложение".

Ранее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Вопрос-ответ



За несколько дней до спецсессии Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов. В частности, РФ интересует, как именно эксперты организации отбирали пробы отравляющего вещества и в каких лабораториях их изучат. Кроме того, российский МИД требует пояснить, направляла ли Великобритания в ОЗХО какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, и поделится ли международная организация этими данными, в том числе с РФ.

Как стало известно в среду утром, Россия получила от ОЗХО ответы на присланные ею на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", — рассказали РИА Новости в постпредстве РФ при ОЗХО.

Британская критика



В среду также стало известно, что постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон на спецзаседании ОЗХО присутствовать не будет, его заменил заместитель Джон Фогго.

Кроме этого, делегация Великобритании при ОЗХО обрушилась с критикой на российские предложения по совместному расследованию инцидента в Солсбери.

"Предложение России провести совместное британо-российское расследование инцидента в Солсбери странное. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", — говорится в сообщении делегации в Twitter.

Позднее заместитель постпреда Британии при ОЗХО Джон Фогго заявил, что Лондон не согласится на совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери. Он также обвинил Москву в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.

Фогго напомнил, что Великобритания поставила перед РФ два вопроса: как Россия разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия. По словам и.о. постпреда, Россия не ответила ни на один вопрос, вместо этого выдвинув более 24 различных версий случившегося.

Он также предположил политический умысел со стороны России в том, что она настаивает на проведении внеочередной сессии исполнительного комитета ОЗХО именно в среду, в день годовщины химатаки в сирийском Хан-Шейхуне.

Кроме этого, Евросоюз также отказался поддержать проект заявления по итогам состоявшегося в Гааге специального заседания Организации по запрещению химического оружия по инциденту в Солсбери, сославшись на отсутствие ответов со стороны РФ.

"Евросоюз не принимает предложенный проект решения", — говорится в документе, зачитанном представителем болгарского председательства в ЕС.

ЕС также выразил полное доверие расследованию Британии по делу Скрипаля и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО в соответствии с правилами.

Реакция Москвы



Как сообщило в свою очередь постоянное представительство РФ при ОЗХО, призыв к урегулированию вопросов, связанных с инцидентом в Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия поддержали 14 стран-членов организации.

Кроме этого в заявлении российского делегации на заседании исполнительного совета ОЗХО было сказано, что Россия обвинила Великобританию в избегании взаимодействия с Москвой в любой форме по расследуемому делу.

"Британская сторона продолжает избегать взаимодействия с нами в любой форме. И при этом в пропагандистских целях в публичном пространстве постоянно от нас чего-то требует", — заявила российская делегация.

В заявлении также сказано, что РФ требует от Великобритании конкретных доказательств причастности Москвы к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В тексте говорится, что Россия считает, что в отношении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании были совершены действия, напоминающие террористический акт.

Российская делегация добавила, что Россия признает расследование по делу Скрипалей, если оно будет основано на неопровержимых фактах и при участии в нем Москвы.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва готова к сотрудничеству с Великобританией по делу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО.

При этом она подчеркнула, что британские правоохранительные органы не занимаются профессиональным расследованием "дела Скрипаля", не хотят сотрудничества по следствию с российской стороной. Захарова также сказала, что дело об отравлении в Солсбери— заранее спланированная провокация западных стран.

Ответ ОЗХО по расследованию



Как заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу, Организация по запрещению химического оружия получит результаты анализа проб отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери, в начале следующей недели.

Он также раскрыл детали анализа отравляющего вещества, применённого в британском Солсбери.

Узюмджу рассказал, что экспертами Организации были взяты пробы с мест в городе, которые посещали пострадавшие, а также биометрические пробы Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского, который также подвергся действию отравляющего вещества. Пробы были разделены на части и отправлены в четыре специализированные лаборатории.