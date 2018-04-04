В ОЗХО не поддержали инициативу РФ о новом расследовании "дела Скрипаля"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента в Солсбери, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее российское постпредство при ОЗХО сообщило, что 14 из 41 страны-члена исполнительного совета поддержали призывы Москвы к урегулированию вопросов, связанных с инцидентом в британском Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

В среду в Гааге проходит внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, посвященная отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Созвать сессию предложила Россия. Как сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин, Москва представит на ней "ясное предложение", призванное помочь расследованию инцидента. Заседание проходит в закрытом режиме.

В Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.