Племянница Скрипаля общалась с дядей за две недели до инцидента в Солсбери

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Племянница отравленного в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля Виктория заявила, что общалась с дядей за две недели до инцидента в Солсбери, а о случившемся узнала из СМИ.

"С Сергеем Викторовичем (Скрипалем) — за две недели до этой трагедии общались", — сказала Виктория в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1". По ее словам, в разговоре они обсуждали здоровье его мамы.

"О событии мы узнали в 6 часов вечера по нашему времени, то же это была публикация Би-би-си, просто позвонили домой наши близкие друзья, которые знали, кто мой дядя, которые задали вопрос моему мужу, не связано ли это как-то с Викой, про ее дядю?", — отметила она.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.