Племянница Скрипаля рассказала об обращении в посольство Британии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что обращалась в посольство Великобритании в РФ за информацией об инциденте, но ее перенаправили в российское посольство в Лондоне.

"Позвонила в 10 часов утра в посольство Великобритании. Сначала позвонила в паспортно-визовую службу, но там все говорят на английском, я говорю: "I'm sorry, I speak Russian". Посмотрев по райдеру, какие у них телефоны, я решила что пресс-служба — это та служба, где есть русскоговорящие люди, которые смогут мне помочь. Оказалось, что действительно этот человек должен был меня сопровождать, как потом выяснилось", — рассказала Виктория в эфире передачи "60 минут" телеканала "Россия 1".

"Я позвонила туда, представилась, что я такая-то, я готова вам выслать прямо сейчас документы, подтвердить, что я их родственница, скажите, какое их состояние. На что мне было сказано: вы — гражданка России, обращайтесь в свое посольство в Британии. Я сказала — спасибо большое, и на этот наш разговор был закончен", — добавила она.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.