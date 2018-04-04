Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль заявила, что поддерживает связь с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, он помог ей получить загранпаспорт.

"Мы с ним плотно сотрудничаем. Он будет меня непосредственно встречать (в Лондоне — ред.)", — заявила Скрипаль в эфире передачи "60 минут" канала "Россия 1".

"Мы с ним с пятницы… мы с ним поддерживаем связь. Это он мне помог с моим загранпаспортом, направил меня в консульство, в консульско-визовую службу, где я подала документы. Во вторник утром я их забрала", — сказала она.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия отрицает свою причастность, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.