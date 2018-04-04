Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ООН, 4 апр — РИА Новости. Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

Ранее стало известно, что исполнительный совет ОЗХО отклонил совместную инициативу России, Китая и Ирана по новому расследованию "дела Скрипаля". По словам российского полпреда при ОЗХО Александра Шульгина, против предложения проголосовали страны НАТО, ЕС, а также союзники США в Азии.

В начале марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом, и обвинила в случившемся Россию.

Во вторник эксперты химической лаборатории Портон-Даун, расположенной рядом с Солсбери, сообщили, что не смогли определить место изготовления токсина, который использовали при покушении на двойного агента.