СМИ: отец стрелявшей в офисе YouTube предупреждал полицию о нападении

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отец женщины, которая устроила стрельбу в офисе YouTube, Исмаил Агдам за сутки до происшествия предупредил полицию, что она "ненавидела" компанию. Об этом мужчина рассказал в интервью газете Mercury News.

По словам Исмаила, за несколько недель до совершения преступления Насим пожаловалась, что YouTube "фильтровал" ее видео и перестал выплачивать деньги за ее контент. "Она была рассержена", — пояснил он.

Исмаил отметил, что семья сообщила в полицию города Маунтин-Вью в штате Калифорния о пропаже Насим в ночь на вторник. Отец рассказал стражам порядка, что его дочь могла направиться в штаб-квартиру YouTube, потому что "ненавидела" компанию.

Несколько часов спустя, в 02:00 по местному времени (12:00 мск), полиция связалась с семьей и сообщила, что женщина найдена и все "под контролем".

Представитель полиции города Маунтин-Вью Кэти Нельсон подтвердила изданию, что женщина с таким именем была найдена спящей в автомобиле на парковке, однако неизвестно, действительно ли правоохранители знали об отношении Насим к YouTube.

"Наши сотрудники контактировали с женщиной после того, как было установлено, что номерной знак ее автомобиля совпал с тем, который принадлежал пропавшему человеку в Южной Калифорнии", — сообщила Нельсон.

Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что полиция США изучает видео с критикой в отношении компании YouTube, которые предположительно записывала женщина, открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube в штате Калифорния.

При этом, согласно данным издания, все связанные с веб-сайтом социальные сети Насим были деактивированы во вторник, а YouTube-канал блокирован в связи с "многократным или серьезным нарушением политики" сервиса.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, стрелок был один. СМИ сообщали, что полиция установила личность подозреваемой: ей оказалась жительница Калифорнии Насим Агдам, она погибла. Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.