Макрон и Трамп договорились продолжать борьбу с ИГ* до конца

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. Архивное фото

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 4 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились до конца продолжать борьбу с "Исламским государством"* в рамках международной коалиции, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Как отмечается в документе, Макрон и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия по борьбе с "Исламским государством"* в Ираке и Сирии.

"Франция и США условились продолжать свои действия в рамках международной коалиции, чтобы бороться до конца с террористической организацией, которая представляет угрозу стабильности в регионе, а также нашим интересам безопасности", — говорится в коммюнике.

Кроме того, в ходе разговора была затронута тема визита Макрона в Вашингтон, который должен состояться 23-25 апреля.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ