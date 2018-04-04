Facebook не озвучивал России претензий по аккаунтам СМИ, сообщили в МИД

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Facebook в контактах с представителями России не озвучивал каких-либо претензий по поводу аккаунтов российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировал его официальную страницу без предупреждения.
В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency, IRA).