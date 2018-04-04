ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель МИД Великобритании объяснил, почему ведомство удалило сообщение в Twitter о том, что вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль, "произвели в России".

Он отметил, что твит не отражал слова британского посла в России Лори Бристоу.

"Брифинг посольства Великобритании в Москве 22 марта транслировался в режиме реального времени @UKinRussia, а затем распространялся @foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери. Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли этот твит", — заявили РИА Новости в ведомстве.

При этом представитель МИД подчеркнул, что подобный шаг "не меняет того факта, что Россия несет ответственность за этот бесстыдный и бездумный акт и, с этим согласно международное сообщество".

"Другого правдоподобного объяснения не существует. Ни у одной страны нет такого сочетания возможности, намерения и мотива совершить такой акт", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что полная стенограмма и видеозапись брифинга посольства находятся на сайте британского правительства GOV.UK с 22 марта.

Удаленный твит

В твите Форин-офиса от 22 марта говорилось, что "анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в Портон-Дауне, показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", произведенное в России".

При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел отношения к разработке химического оружия.

Российское посольство в Лондоне обратило внимание на несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся инцидента в в Солсбери.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали.

Дело Скрипаля

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия ответила зеркальными мерами.