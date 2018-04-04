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В Таиланде Рыбку и Лесли обвинили в изнасиловании, сообщил источник

17:2104.04.2018
(обновлено: 18:09 04.04.2018)
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© AP Photo / Sakchai LalitАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в БангкокеАнастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Бангкоке
© AP Photo / Sakchai Lalit

БАНГКОК, 4 апр – РИА Новости. Полиция таиландского курортного города Паттайя приняла заявление от потерпевших, обвиняющих Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще восемь человек, арестованных за проведение нелегального "секс-тренинга", в изнасиловании и организации проституции, сообщил РИА Новости источник в городском отделе уголовной полиции.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе. Архивное фото
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Таиландский адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли пытается ускорить суд
"Я не видел, кто подавал заявление, но такое заявление есть. Оно было подано в воскресенье. Один из членов группы арестованных, которого должны уже были в четверг депортировать, сейчас передан иммиграционной полицией к нам, в отдел уголовной полиции <…>, а его депортация перенесена на неопределенный срок", — сообщил собеседник агентства.

"Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за "секс-тренинг", а остальные обвиняются как сообщники", — добавил он.

Иммиграционные власти собирались в четверг депортировать гражданина Белоруссии Игоря Кучерявенко, неделю назад приговоренного к трем месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 100 долларов за осуществление в Таиланде незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.

Кучерявенко – один из восьми человек, арестованных вместе с Рыбкой и Лесли. Однако он и еще двое обвиняемых, граждан РФ, не смогли заплатить залог за временное освобождение до суда, поэтому их содержали в тюрьме Паттайи вплоть до прошлой пятницы, когда суд приговорил их к условным срокам, штрафам и депортации. Двое россиян были депортированы в Россию в понедельник. Кучерявенко должны были депортировать в четверг.

"Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их пока невозможно – пока в их отношении есть такое заявление, а тем более, если по этому заявлению заведут уголовное дело", — сказал агентству источник.

Фото Ольги Логачевой с Настей Рыбкой из личного архива
© Sputnik
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Суд над Рыбкой, Лесли и еще семью фигурантами дела назначен на 17 апреля. Адвокат обвиняемых запросил суд о возможности переноса слушания дела на более ранний срок в связи с желанием обвиняемых признать свою вину, как это сделали трое их товарищей, в результате приговоренных к условным срокам и небольшим штрафам.

По информации защитника, судебное заседание по делу Рыбки и Лесли может состояться 11 апреля. Однако если будет заведено следственное, а потом и уголовное дело по обвинению в изнасиловании и организации проституции, постановление суда по делу о нелегальном бизнесе и работе не приведет к быстрой депортации обвиняемых, даже если приговор будет мягким.

Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они оказались там сразу после освобождения под залог судом Паттайи в связи с инкриминируемым им нарушением иммиграционного законодательства Таиланда в виде проявления открытого неуважения к культуре и религии страны. Иммиграционное законодательство Таиланда предусматривает для таких случаев наказание в виде депортации. Теперь, по словам источника, их должны снова вернуть в тюрьму Паттайи.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
iga912
ну вот и всё ) из постели олигарха до тюремной баланды всего пара громких заявлений
17:26
04.04.2018
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Yurii
Сесть в Таиланде за изнасилование... это ужас
17:40
04.04.2018
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