МИД Британии удалил твит о российском происхождении "Новичка"

ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. МИД Великобритании удалил из своего микроблога Twitter сообщение, что вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, было произведено в России.
Твит был опубликован 22 марта.
Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 апреля 2018 г.
Ранее в среду посольство России в Великобритании указало на несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся расследования дела в Солсбери.
В сообщении от 3 апреля, размещенном в Twitter самой лаборатории, написано: "Наши эксперты точно определили нервно-паралитическое вещество как "Новичок". Подтвердить источник вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.