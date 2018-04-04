МИД Британии удалил твит о российском происхождении "Новичка"

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. архивное фото

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. архивное фото

ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. МИД Великобритании удалил из своего микроблога Twitter сообщение, что вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, было произведено в России.

Твит был опубликован 22 марта.

Ранее в среду посольство России в Великобритании указало на несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся расследования дела в Солсбери.

В посте посольства приводятся фотографии с цитатами из Twitter МИД Великобритании и лаборатории. В цитате МИД Великобритании от 22 марта сказано так: "Анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в Портон-Дауне, показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — это лаборатория, аккредитованная и определенная ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)".

В сообщении от 3 апреля, размещенном в Twitter самой лаборатории, написано: "Наши эксперты точно определили нервно-паралитическое вещество как "Новичок". Подтвердить источник вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.