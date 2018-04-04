ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех"

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" без деления удерживаемых лиц на категории, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.

В среду в Минске проходят заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

"Позиция республик в отношении процесса обмена пленными остается неизменной – обмен должен осуществляться по формуле "всех на всех", без деления на категории. На этом в ходе встречи контактной группы акцентировал внимание полпред ДНР Денис Пушилин", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.