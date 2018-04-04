Москва сожалеет о проведении в Латвии реформы русских школ, заявили в МИД

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва сожалеет о решении властей Латвии по переводу школ нацменьшинств в стране на обучение на латышском языке. заявили в российском МИД.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.