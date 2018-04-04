Порошенко указал в декларации завод в Крыму

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко указал в налоговой декларации Севморзавод в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заявлении поясняется, что после национализации предприятие "незаконно" перешло в собственность России.

"Однако де-юре, с точки зрения международного и украинского права, это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", — утверждают в ведомстве.

Севастопольский морской завод основан в 1783 году и назывался "Лазаревское адмиралтейство". Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года предприятие принадлежало концерну Петра Порошенко.

После референдума в Крыму российские власти национализировали предприятие в пользу Севастополя. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. После воссоединения Крыма с Россией за три года выручка предприятия выросла в десять раз.

Полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.