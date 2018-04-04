Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ подтвердило, что к ним обратилась Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Представитель посольства Великобритании встретился с Викторией в посольстве для обсуждения вариантов помощи, которую мы можем предоставить", — добавили там.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.