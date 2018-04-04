Украинский генерал предостерег ВСУ от "наступления на Ростов"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, почему ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".

"Приходилось слышать "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами", — заявил генерал в интервью телеканалу ZIK. По его словам, наступление на Россию — это "прекрасная патриотическая иллюзия".

Марчук пояснил, что для любой наступательной операции нужна соответствующая подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк. В частности, необходима дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что "с той стороны" украинских военных встретят "уже не трактористы и комбайнеры".

На Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов. Так, в прошлом году депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что ВСУ способны победить российскую армию и провести парад в центре Москвы.