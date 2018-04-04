МО Белоруссии: нельзя урегулировать ситуацию в Донбассе методами геноцида

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Минск заинтересован в скорейшем урегулировании на Украине, но делать это методами геноцида недопустимо, заявил в среду министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

"Мы отдаем себе отчет, что этот тлеющий очаг нестабильности вблизи наших границ надолго. Косвенно об этом свидетельствует ход переговоров контактной группы в Минске. Со своей стороны Республика Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении замороженного конфликта. Единственное, против чего мы будем бороться всегда и всеми силами, это попытки его разрешить методами геноцида", — сказал Равков, выступая на VII Московской конференции по безопасности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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