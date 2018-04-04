Украинские пограничники пообещали задерживать выходящие из Крыма суда

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киев будет реагировать на "нарушения" порядка выхода судов из Крыма, заявил изданию "Обозреватель" представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — подчеркнул он.

В украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России с десятью членами экипажа. У всех моряков были российские паспорта.

Украинский суд 30 марта арестовал судно. На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В свою очередь, управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.