Москалькова надеется на реакцию Трампа в ситуации с Ярошенко

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не оставляет надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом в ситуации с осужденным в США россиянином Константином Ярошенко, здоровье которого стремительно ухудшается.

В мае прошлого года Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. В начале нынешней недели она сообщила, что получила из США ответ.

"В ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном мне по поручению президента США Дональда Трампа, от 8 марта 2018 года указано, что "законный приговор целиком основывался на представленных доказательствах", и даны заверения в том, что "американские власти соблюдают своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью", — написала Москалькова в своем Instagram.

К сожалению, уточнила она, "сообщение американской стороны о законности приговора не является ответом на просьбу о помиловании российского гражданина, чье здоровье стремительно ухудшается".

"Не оставляю надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом и добиться проявления милосердия и гуманизма в отношении Ярошенко, теперь уже немолодого и больного человека", — подчеркнула омбудсмен.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.