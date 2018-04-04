Ливийские власти прекращают преследование руководителей эпохи Каддафи

КАИР, 4 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Ливии направила уведомление египетскими властям, в котором отменяет запрос на задержание и экстрадицию ряда представителей правящей верхушки эпохи бывшего лидера страны Муамара Каддафи, сообщила в среду арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
Данное решение принято прокуратурой ввиду "отсутствия причины для привлечения" к уголовной ответственности, указывает газета. "Запросы бывшего генерального прокурора основывались не на каких-либо фактах совершения преступлений, а на желании отомстить", — сказал один из руководителей времен Каддафи Мустафа Заиди.
Кроме того, в минувший вторник ливийский суд оправдал одного из сыновей Каддафи Саади, которого обвиняли в убийстве игрока футбольной команды "Аль-Итихад" в 2005 году. В то же время, его продолжают удерживать в тюрьме в Триполи в связи с другими обвинениями в причастности к подавлению восстания в 2011 году. Примечательно, что Саади занимался не политической деятельностью, а спортом, возглавлял Футбольную федерацию Ливии и даже выступал за профессиональные футбольные клубы.
После свержения и убийства Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.