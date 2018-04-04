Россия получила ответы от ОЗХО на вопросы по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия накануне вечером получила от Организации по запрещению химического оружия ответы на вопросы по "делу Скрипаля". Об этом РИА Новости сообщили в постпредстве России при организации.

Собеседник агентства заявил, что в дипмиссии начали изучать полученные документы.

В воскресенье стало известно, что Москва направила в организацию 13 вопросов. Россию, в частности, интересует, "какого рода помощь Великобритания запросила у техсекретариата ОЗХО" по "делу Скрипалей".

"Отвлекающая тактика"

Британская делегация при организации раскритиковала предложение российской стороны по совместному расследованию инцидента в Солсбери.

Дипломаты назвали инициативу Москвы "странной". В сообщении в Twitter говорится, что "это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти".

Ранее они заявили, что расследование случая с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери идет непредвзято.

Ситуация накаляется

"Анализ проб ОЗХО, взятых в Солсбери, проводится независимыми непредвзятыми экспертами в соответствии с КХО (Конвенция о запрещении химического оружия. — Прим. ред.). Российское участие не похоже на предвзятость — чего России бояться?", — сказано в сообщении в Twitter.

Как заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, с тех пор, как в адрес Москвы прозвучали первые обвинения по так называемому "делу Скрипаля", ситуация лишь только накаляется.

"Многие здесь, в том числе на Западе, понимают опасность сложившегося положения", — заявил Шульгин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, Москва не примет никаких результатов расследования по "делу Скрипаля", если в нем не будут участвовать российские эксперты.

Шульгин напомнил, что мандат экспертов ОЗХО "состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери".

"Дело Скрипаля"

"Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат", — заключил постпред России.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.