Немецкий малый бизнес выступает за отмену антироссийских санкций

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) выступает за отмену антироссийских санкций, поскольку они мешают планомерному развитию экономик обеих стран, заявил генеральный директор ассоциации Маркус Йергер, слова которого цитирует "Росконгресс".
Советник президента РФ Антон Кобяков провел встречу с Йергером и обсудил актуальные вопросы взаимодействия и возможности для дальнейшего развития сотрудничества в мероприятиях предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) и IV Российского форума малого и среднего предпринимательства. На ПМЭФ приедут представители немецкого бизнеса, члены ассоциации, а также пройдет бизнес-диалог "Россия — Германия".
Российско-германская внешнеторговая палата, со своей стороны, сообщила РИА Новости, что также планирует принять участие в форуме и согласовывает программу. Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
"Малый и средний бизнес считается драйвером технологического развития любой страны. Пример Германии демонстрирует, насколько важна предпринимательская активность для обеспечения экономического роста. Уверен, что развитие этого направления необходимо поддерживать", — подчеркнул Кобяков.