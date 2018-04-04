Капитан судна "Норд" находится в СБУ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" находится в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне в ожидании избрания меры пресечения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Постановлением суда он доставлен в город Херсон, в орган предварительного расследования, в главное управление службы безопасности АРК Крым, сейчас он там", — сообщила Тихончик.