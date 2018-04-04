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Эксперт оценил перспективы жалобы адвоката выданного США Никулина в ЕСПЧ

13:0504.04.2018
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© РИА НовостиЕвгений Никулин. Архивное фотоЕвгений Никулин. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. У жалобы чешского адвоката экстрадированного в США россиянина Евгения Никулина в Страсбургском суде никаких перспектив, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прага проигнорировала запрос о выдаче Никулина, заявили в МИД

Ранее стало известно, что чешский адвокат обвиняемого в РФ и США в хакерстве россиянина Евгения Никулина, который был задержан в Чехии, а в минувшую пятницу экстрадирован в США, Мартин Садилек хочет продолжить борьбу за права своего подзащитного, в связи с чем намерен обратиться в конституционный суд Чехии, а затем и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney.

Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение, что Никулин может быть выдан в США. Окончательное решение о выдаче Никулина в США, в соответствии с чешским законодательством, принял глава минюста Роберт Пеликан. В ночь на 30 марта Никулин на самолете минюста США был экстрадирован из Праги в Вашингтон.

Евгений Никулин
© РИА Новости
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Комментируя по просьбе агентства возможность рассмотрения в Страсбургском суде, Берестнев указал, что "перспектив никаких".

"Адвокату надо было обращаться в ЕСПЧ до фактической выдачи, хотя бы сразу после судебного решения или еще раньше", — сказал он. "Просить введения 39 правила и блокировки фактической экстрадиции до рассмотрения дела в ЕСПЧ", — добавил эксперт.

Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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"А теперь чего он добьется, если предположить маловероятное, и ЕСПЧ признает нарушение прав? Денежной компенсации? Человека из США в Чехию никто назад не отправит", — отметил Берестнев, добавив, что "не компенсация была его задачей".

"Перспективы жалобы в ЕСПЧ туманны – неясно, что именно будет предметом жалобы — возможные дефекты процедуры в чешских судах или потенциальные нарушения прав в американской юрисдикции", — сказал Берестнев.

"По второй теме шансов практически нет, если человеку не грозит в США смертная казнь. По первой — надо изучить материалы дела, без этого сказать невозможно", — заключил он.

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