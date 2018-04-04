На Украине капитана судна "Норд" увезли в неизвестном направлении

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинские пограничники рано утром вывезли капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Адвокатов в известность не поставили.

"Его местонахождение нам не известно", — сообщил представитель компании-судовладельца.

По предварительным данным, сегодня в Мариуполе должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном "Норд".

Расценивается как похищение

Представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина заявил, что защита расценивает эту ситуацию как похищение и пытается установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских военных неприемлемыми.

Щербина рассказал, что капитана судна вывезли за пределы территории порта на сером автомобиле марки Skoda, который принадлежит украинской погранслужбе.

По его словам, изначально предполагалось, что капитана силой доставили в суд Мариуполя. Но в судебной инстанции сообщили, что Горбенко не привозили.

"Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на служебном автомобиле похитили капитана", — подчеркнул адвокат.

Щербина добавил, что сейчас адвокаты в срочном порядке выехали в порт для выяснения обстоятельств случившегося.

Издевательства СБУ

Накануне Горбенко рассказал, что над экипажем судна издеваются пограничники и сотрудники СБУ.

По его словам, моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы и "дышать отравленным воздухом".

"Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. <…> Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда", — заявил Горбенко.

Он сообщил, что несколько дней назад сотрудники СБУ запечатали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, из-за чего на судне в любой момент может начаться пожар.

"Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать", — написал Горбенко.

Капитан также заявил, что он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали. По его словам, им сделали укол и дали поддерживающие таблетки.

"Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — заключил шкипер.

Ситуация с "Нордом"

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи.

Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула и отказывают в необходимой медпомощи.

В Киеве заявили, что капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".

Российский обмудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ с просьбой разобраться в ситуации с рыболовецким судном "Норд". Она попросила принять меры по обеспечению прав российских граждан и назвала сложившую ситуацию "вопиющим нарушением норм международного права".

"Призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула!" — добавила омбудсмен.