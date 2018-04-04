Британская делегация при ОЗХО отвергла предложения России по делу Скрипаля

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

ЛОНДОН, 4 апр — РИА Новости. Британская делегация при ОЗХО раскритиковала российские предложения по совместному расследованию инцидента в Солсбери.

"Предложение России провести совместное британо-российское расследование инцидента в Солсбери странное. Это отвлекающая тактика и дополнительная дезинформация, нацеленная на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти", — говорится в сообщении делегации в Twitter, опубликованном в среду.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.