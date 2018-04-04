Власти Евпатории назвали задержание СБУ местного депутата недопустимым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Задержание Службой безопасности Украины депутата городского совета Евпатории является недопустимым и ограничивающим права человека, заявила глава муниципального образования — председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся Харитоненко.

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник заявила о задержании депутата городского совета Евпатории от "Единой России" в пункте пропуска "Чаплинка", когда тот выезжал из Крыма на Украину, где проживают его родственники. Спецслужбы проводят следственные действия в рамках уголовного дела по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

"Это недопустимо… Есть разные жизненные ситуации, у кого-то остались на Украине родственники или похоронены близкие, поэтому неправильно задерживать. Все это результат целенаправленного нарушения прав человека", — сказала РИА Новости Харитоненко.

При этом, по ее словам, аппарат горсовета уточняется факт и личность задержанного депутата, которым, по информации ряда СМИ, может быть Сергей Осьминин.

"Телефон депутата отключен, по какой причине сказать не могу. Официальной информации не поступало", — сказала Харитоненко.