Глава Миноборооны Ирана оценил сотрудничество с Россией в борьбе c ИГ*

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Опыт сотрудничества Турции, Ирана, Сирии и РФ по противодействию террористической группировке "Исламское государство"* может стать примером для консолидации усилий на глобальном уровне, заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран Амир Хатами.
Он отметил, что "Иран приветствует созидательную роль России в регионе, считает стратегию строительства безопасности эффективной и полезной для сохранения территориальной целостности стран региона".
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.