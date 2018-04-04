Спецборт США прибыл в Прагу еще до решения суда по россиянину Никулину

ПРАГА, 4 апр — РИА Новости. Еще до решения суда по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого Россией и США в хакерстве, в Праге уже ждал спецборт минюста США, заявил на пресс-конференции посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

"Характерно, что за несколько дней в конституционном суде Чешской республики в пражском аэропорту уже ждал специальный борт юстиции США. Видимо, американские партнеры были заведомо проинформированы о готовящемся решении конституционного суда Чешской республики и последующем вердикте министра юстиции Чехии", — сказал Змеевский.

"Трудно не заметить удивительное совпадение выдачи российского гражданина с визитом сюда высокопоставленного американского политика. Сама же процедура, когда молодого человека без уведомлений его адвокатов и российской стороны тайно вывозят из страны, больше напоминает операцию спецслужб. Может быть, это было продиктовано неуверенностью в справедливости принятого решения", — сказал Змеевский.

Никулин, обвиняемый в России и США в хакерстве, в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.