Украинские силовики нарушили перемирие 16 раз за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 14 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 16 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 25 мин калибром 120 миллиметров, они также применяли гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 78 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>