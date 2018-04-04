Генсек ООН предложил подключить финансовую разведку к борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 апр- РИА Новости. Государствам ООН необходимо эффективно интегрировать финансовую разведку в программу противодействия терроризму, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Государствам-членам ООН требуется активизировать международное и межведомственное сотрудничество по борьбе с финансированием терроризма. Финансовую разведку необходимо эффективно интегрировать в широкие усилия по борьбе с терроризмом, включая этапы расследования и судебного преследования", — привел замгенсекретаря ООН Владимир Воронков слова Гутерреша на Московской конференции по безопасности.