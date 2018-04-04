Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по "делу Скрипаля"

ГААГА, 4 апр — РИА Новости. Москва получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом РИА Новости сообщили в постпредстве России при организации.
О том, что Россия направила в организацию 13 вопросов, стало известно в воскресенье. Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".
"Дело Скрипаля"
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.
В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.
Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.
Кто такой Сергей Скрипаль
В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.
Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.