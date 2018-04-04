Адвокат заявил, что капитана арестованного крымского судна "Норд" похитили

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко похищен, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы экипажа, Дмитрий Щербина.

Ранее Горбенко в своем открытом обращении сообщил, что экипаж судна подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и пограничников.

"Оперативная ситуация меняется каждый час. Сегодня она кардинальным образом поменялась. Сегодня в 6.20 утра представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив, если что, то будут открывать огонь на поражение. Он сошел. Его пригласили на пять минут на военный корабль, которое задерживало это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошел и до сих пор о нем ничего не известно. Но есть информация, что его затолкали в автомобиль – серая Skoda погранслужбы — и вне таможенного и вне пограничного контроля вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении", — сказал Щербина.

По его словам, изначально было предположение, что капитан силой доставлен в суд Мариуполя, который должен был состояться сегодня. Но в судебной инстанции сообщили, что Горбенко не привозили.

"Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на служебном автомобиле похитили капитана", — подчеркнул адвокат.

Щербина подчеркнул, что сейчас адвокаты в срочном порядке выехали в порт для выяснения обстоятельств случившегося.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.