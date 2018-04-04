Шойгу назвал число боевиков ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Афганистане в настоящее время насчитывается 4,5 тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), их количество увеличивается, заявил на Московской международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Афганистан может стать не только прибежищем боевиков ИГИЛ*, но и других террористических организаций, откуда они будут перемещаться по всему евразийскому континенту. Сегодня в Афганистане насчитывается около 4,5 тысяч игиловцев*, и их число постоянно растет", — сказал он.



*Террористическая организация, запрещенная в России