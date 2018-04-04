В США изучают видео, которое могла снять стрелявшая в офисе YouTube женщина

Полиция в здании штаб-квартиры YouTube в Сан-Бруно после стрельбы. 3 апреля 2018

Полиция в здании штаб-квартиры YouTube в Сан-Бруно после стрельбы. 3 апреля 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Полиция США изучает видео с критикой в отношении компании, которые, предположительно, записывала женщина, открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, стрелок был один. СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина, она погибла. Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. После СМИ сообщили, что полиция установила личность подозреваемой. Стрелявшей оказалась жительница Калифорнии Насим Агдам. Она проживала в калифорнийском городе Сан-Диего на юго-западе США.

По данным Los Angeles Times, полиция обнаружила веб-сайт, на котором женщина с идентичным именем размещала видео с критикой политики сервиса. В частности, автор роликов была недовольна "фильтрацией" администрацией YouTube контента на ее канале. По информации издания, веб-сайт также содержит информацию, призывающую к вегетарианству и ношению женщинами камуфляжной одежды.

Как уточняет телеканал NBC, автор видео обвиняла YouTube в подавлении свободы слова и размещала цитаты Адольфа Гитлера.

© AP Photo / Courtesy of San Bruno Police Department Насим Агдам, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube © AP Photo / Courtesy of San Bruno Police Department Насим Агдам, устроившая стрельбу в штаб-квартире YouTube

При этом, согласно изданию Los Angeles Times, все связанные с веб-сайтом социальные сети были деактивированы во вторник, а YouTube-канал блокирован в связи с "многократным или серьезным нарушением политики" сервиса.

Ранее источники в правоохранительных органах заявили телеканалу ABC, что инцидент не связан с терроризмом, и предполагаемым мотивом стрельбы является внутренняя ссора.