Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге

Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену шестидесяти ранее выдворенным из страны. Об этом сообщает Yahoo News.

В ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.

"Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", — заявил представитель Госдепа, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.

По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

"Россия не информировала нас о своём намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — подчеркнули в Госдепе.

Дипломатическое противостояние Запада и России связано с обвинениями Лондона в адрес Москвы в связи с "делом Скрипаля".





"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.