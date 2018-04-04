Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену шестидесяти ранее выдворенным из страны. Об этом сообщает Yahoo News.
"Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", — заявил представитель Госдепа, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.
По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.
"Россия не информировала нас о своём намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — подчеркнули в Госдепе.
"Дело Скрипаля"
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.
В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.
Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.