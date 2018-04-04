В КНДР пройдет "Тотальный диктант"

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости, Светлана Задёра. "Тотальный диктант" напишут в двух северокорейских городах: Пхеньяне и Вонсане, рассказал РИА Новости дальневосточный координатор "Тотального диктанта" Вячеслав Беляков.

"Мы в этом году привлекли города-партнеры за рубежом к написанию "Тотального диктанта" и теста TruD. Города эти в Японии, Китае, во Вьетнаме, в Малайзии. В Северной Корее обязательно проходит "Тотальный диктант": в Пхеньяне и Вонсане", — сказал Беляков.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. "Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.