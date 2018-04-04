Чижов прокомментировал "новые" данные Великобритании по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Москва не удивления заявлениями главы британской лаборатории в Портон-Дауне о невозможности установить происхождение вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британцы априори не могли установить происхождение вещества, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Ранее глава британской военной лаборатории в Портон-Даун заявил телеканалу Sky News, что специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль. При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).