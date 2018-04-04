Поставки ЗРК С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию намечены на июль 2019 года, сообщил по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Как заявил накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

"На заседании ССВУ мы обсудили возможности сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Дата начала поставок ЗРК С-400 в рамках подписанного с Россией соглашения перенесена на более ранний срок и намечена на июль 2019 года", — написал Демир в Twitter.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.