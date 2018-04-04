ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (31)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных типов (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы Нижнего Лозового и Калиновки. Всего по территории республики было выпущено 40 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в оборонном ведомстве республики.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 24 раза открывали огонь по их позициям, один украинский военный ранен.

"За прошедшие сутки… войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников… В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового вооружения и пулеметов. На луганском направлении — из минометов и гранатометов.