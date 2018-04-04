СМИ назвали имя женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире YouTube

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии устроила местная жительница, передает издание San Francisco Chronicle со ссылкой на источник в полиции.
Сообщается, что ее зовут Насим Агдам. Она была одета в черную одежду с платком на голове.
Отмечается, что нападавшая не имела отношения к компании YouTube.
SOURCES: YouTube shooter identified as user Nasim Aghdam— #AntiLiberal #MAGA #MCGA Dan (@DoesAnyoneGetIt) 4 апреля 2018 г.
(The last name is Muslim. The Agdam Mosque is an Islamic mosque in the ghost town of Agdam, de jure part of Azerbaijan.)https://t.co/OGdYvSxUT2
Спустя какое-то время женщину нашли мертвой. По некоторым данным, она покончила с собой. Как заявили в правоохранительных органах, четыре человека пострадали. Трое госпитализированы, один из них в критическом состоянии.
СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что инцидент не связан с терроризмом. По предварительным данным, причина стрельбы — бытовая ссора.
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку всем пострадавшим. Он также выразил благодарность "выдающимся сотрудникам" правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия.