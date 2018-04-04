В Мексике отреагировали на слова Трампа об отправки военных на границу

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Кандидат от левых сил на предстоящих 1 июля выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал организовать живую людскую цепь в случае милитаризации границы с США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что привлечет военных к охране границ с Мексикой, добавив, что в ближайшее время обсудит эту перспективу с Пентагоном. Президент не уточнил, как именно и в каком виде это будет сделано. В свою очередь его администрация не исключила привлечения сил Национальной гвардии к борьбе с нелегалами, наркотрафиком и проникновения криминальных элементов в США из Центральной Америки.

"Будем внимательно следить за ситуацией. Если он милитаризирует границу, будет действовать оскорбительно, как плохой сосед, мы на всех 3,18 тысячи километров границы, что имеем с Соединенными Штатами, проведем манифестацию, создадим человеческую цепь, будучи все одетыми в белое и прося о мире и прогрессе", – заявил Лопес Обрадор.

Кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", выразил уверенность, что в этой мирной акции примут участие миллионы мексиканцев.

Другой кандидат в президенты Хосе Антонио Мид от коалиции "Все за Мексику" (правящая Институционно-революционная партия, партия "Новый альянс" и "Зеленая экологическая партия") также осудил намерение Трампа. "Пусть Трамп не ошибется: послать армию на границу будет означать неприемлемое оскорбление для нашей страны… Лучше бы занялись прекращением нелегальных поставок оружия из США в Мексику", – написал Мид в своем микроблоге в Twitter.