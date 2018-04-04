Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская сторона в ответ на пиратские действия Киева по захвату судна крымского рыбколхоза может усилением технического досмотра украинских судов в Керченском проливе ограничить их плавание, для защиты российского судоходства в Азовском и Черном морях могут быть также применены меры военного характера, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Источник в силовых структурах Крыма во вторник сообщил РИА Новости, что командование Черноморского флота (ЧФ) рассматривает вопрос обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна "Норд" в международных водах. По его словам, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась", и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.

"Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия. Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах. Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков", — заявил РИА Новости Ненашев.

Он уточнил, что в международных водах украинскими морскими пограничниками были захвачены российские колхозники керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая.

"В течение десяти дней им не дают воспользоваться средствами связи, фактически отказывают в оказании медицинской помощи. Здесь нарушены все нормы международного морского права. Бандеровские власти заявляют, что керченские рыбаки — их граждане. Разумеется, это не так, но из их логики следует, что к своим гражданам киевские правители относятся в высшей степени негуманно", — полагает лидер ДПФ.

По его мнению, "эта провокационная политика диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением".

"Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов. И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера — по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в пиратских районах Мирового океана российские суда, в том числе рыболовецкие, находятся под защитой боевых кораблей Военно-морского флота России.

"К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же — в соответствии с нормами международного права", — заключил Ненашев.

Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта, экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запрещено покидать борт. На "Норд", доставленный в порт Бердянск, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Ранее капитан судна Владимир Горбина сообщил, что украинские пограничники, арестовавшие "Норд", пообещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.